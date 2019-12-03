ريتا عودة - ((بغدادُ قُومِي...!))

2019/12/03 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة بغدادُ، قُومِيمن عَتْمةِ الظُّلمَةوأنيِري بنُورِكِ ليَعُمّ الفَرَحُ في البِلاد.بغدادُ، ثوريعلى الظَّالمينَ.على الجَّلادينَعلى الجَرَادْ.بغدادُثقيبعدَ العُسرِيُسْرَا..لذلكَسينصُرُكِربُّ العِبَاد.بغداد،البسيثوب المَجْدِفأنتِ النبيلةوأنتِ الأصيلةوأنتِ النّقيَّةوأنتِ الحلمُ إذا الشّعبُ

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