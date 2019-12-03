2019/12/03 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

تهتز صور الهواتف الذكية، نظرا لأن المستخدم يضطر إلى حمل الهاتف الذكي بواسطة يد واحدة، ويقوم بالضغط على زر التصوير الظاهر على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيلة جديدة للتغلب على اهتزاز صورة الهاتف اثناء التصوير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيلة جديدة للتغلب على اهتزاز صورة الهاتف اثناء التصوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).