واشنطن تفرج عن 100 مليون دولار كمساعدات للجيش اللبناني

2019/12/03 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

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أفرجت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن 100 مليون دولار كمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية والتي جمدها البيت الأبيض قبل نحو شهر.

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