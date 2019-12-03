مصدر أمني: اختطاف ضابط برتبة عقيد في بغداد

2019/12/03 | 01:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإختطاف ضابط برتبة عقيد في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إنه" تم اختطاف العقيد (ي ف ج) وهو يشغل منصب معاون آمر مركز تدريب شرطة الطاقة في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "الاختطاف كان بالقرب من بناية التقاعد في الوثبة، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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