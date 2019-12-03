مفاوضات تشكيل الحكومة تصطدم بسقف أعلى للمطالب والوضع الأمني في النجف لا يزال قلقاً

2019/12/03 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬النجف‭ -‬الناصرية‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي قالت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬واخرى‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬ببغداد‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬السياسيون‭ ‬العراقيون‭ ‬أمل‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬تصطدم‭ ‬بسقف‭ ‬اعلى‭ ‬من‭ ‬مطالب‭ ‬المنتفضين‭ ‬الذين‭ ‬دفعوا‭ ‬ثمانمائة‭ ‬قتيل‭ ‬وعشرين‭ ‬الف‭ ‬جريح‭ ‬في‭ ‬سبيلها‭ ‬وهي‭ ‬تشمل‭ ‬تغيير‭ ‬البرلمان‭ ‬ورئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والذهاب‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ .[…]

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