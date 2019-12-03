المواصفات المطلوبة للمسؤول أم المسار؟

2019/12/03 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام إذا‭ ‬كانت‭ ‬نيتهم‭ ‬أن‭ ‬يلعبوا‭ ‬بالتشكيل‭ ‬الوزاري‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬فيها‭ ‬مساومات‭ ‬التشكيل‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬واشتغل‭ ‬ناقصاً‭ ‬ثلاث‭ ‬حقائب‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬السنة،‭ ‬فلا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬يوقف‭ ‬عاصفة‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬وقد‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬موجات‭ ‬متعاقبة‭ ‬ومتفاوتة‭ ‬القوة،‭ ‬ربّما‭ ‬يلعب‭ ‬فيها‭ ‬طقس‭ ‬المواسم‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬تصعيدها‭ ‬وخفوتها‭ .‬ […]

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