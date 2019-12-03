عمر الماوي - انتم ايها الشيوعيون ملح هذه الارض .(من هو الشيوعي الحقيقي ؟!)

2019/12/03 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي إن معايير الانسان الشيوعي واضحة يتلخص اهمها بفكرة بسيطة وهي موقفه من مسألة الصراع الطبقي ـ و الغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ـ فلا يمكن للمرء أن يكون شيوعيا ً بدون أن يكون لديه موقف جذري ازاء هذه المسائل على وجه الخصوص ـ لكن للشيوعي مناقب كثيرة سأتطرق لأهمها من خلال مجموعة من النقاط في هذا المقال للقطع في هذه المسألة مع صغار البرجوازيين والتحريفيين ـ كثر في هذه البلاد من يعدون انفسهم كشيوعيين ......

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