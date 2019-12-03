الحوثيون يطيحون بمخطط سعودي لتحقيق تقدم عسكري في العمق اليمني

2019/12/03 | 02:29 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، امس الاثنين، ضبط خليتين رئيسيتين كانتا تحت المسؤولية المباشرة لضباط المخابرات السعودية والسيطرة عليها في مراحلها

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