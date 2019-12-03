عبد السلام أديب - هل تتحول الانتفاضات العفوية الحالية الى ثورات لقلب النظام الرأسمالي؟

2019/12/03 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب 1 - تشهد الكثير من بلدان العالم انفجار انتفاضات جماهيرية ضد الحكومات والأحزاب والنقابات قد نقول عنها انها عفوية، لأن الشعوب لم تعد تطيق السياسات البرجوازية التقشفية ولا التواطؤ الفج للقوى السياسية والنقابية في دعم هذه السياسات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أو بالاكتفاء باقتراح برامج إصلاحية شكلية مع الإبقاء على نفس نمط الإنتاج الرأسمالي قائما.2 - وتتفاوت حدة هذه الانتفاضات في ما بين الاكت......

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