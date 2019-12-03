لأنه تلفظ بكلمة

2019/12/03 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معلمة، أو ربما هي مديرة المدرسة، لا ندري.



نراها في الفيديو تدخل بعصبية إلى غرفة الدرس حيث يتكدس تلاميذ صغار على مقاعدهم، لتبحث عن طفل بلغها أنه تلفظ بكلمة "سلمية".

تمسك الطفل من أذنه وتحاول جره، وعندما لا يتحرك تهدده بقطع أذنه.



"اطلع لا أجيب أذنك بإيدي"، تقول للطفل بلهجة عراقية واضحة، "السلمية مالت من؟" تضيف بنبرة معنفة، دون أن تدع أذن الطفل تفارق قبضتها، ويختفان معا خارج الغرفة.

لم يوضح ناشر الفيديو على فيسبوك، مكان الحادث أو زمانه، ربما فكر أن لـ"سلمية" دلالات كافية.

شاهد الفيديو

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