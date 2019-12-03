كوركيس يكشف إصابات لاعبين وجاهزيتهم أمام البحرين

2019/12/03 | 07:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، إصابات لاعبين في المنتخب ومدى جاهزيتهم في لقاء المنتخب البحريني في نصف نهائي خليجي 24 الخميس المقبل.

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