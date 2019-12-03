الشرطة البرازيلية تعتقل شخصاً بتهمة محاولة اغتيال الرئيس

2019/12/03 | 08:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت أجهزة الأمن البرازيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقالها شخصا بتهمة محاولة اغتيال رئيس البلاد جايير بولسونارو.

وقالت الأجهزة الأمنية في بيان: "تم اعتقال المتهم في 29 من الشهر الماضي"​​​.

وكان الرئيس جايير بولسونارو، قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال حملته الانتخابية، حيث أجريت له عملية جراحية عاجلة بعد تعرضه للطعن في البطن.

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