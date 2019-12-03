الساهر يعتذر عن إحياء حفل في السعودية بسبب الظروف الراهنة في العراق

2019/12/03 | 08:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته الشهر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر القيصر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الأسباب التي دفعته لعدم الغناء في المملكة.

وكتب الساهر على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

​وتابع: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم".

وكان من المقرر أن يحيى كاظم الساهر حفلا في 12 كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأحيا كاظم الساهر أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.

​وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في آب الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة".

وقدم الساهر في الحفل، عددا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.

وكان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في 15 كانون الأول الجاري، إلا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قرر تمديد عمله حتى أواخر كانون الثاني المقبل.

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