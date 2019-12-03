واشنطن: أحداث الناصرية صادمة ومقيتة وعلى الحكومة محاسبة مرتكبيها

2019/12/03 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصفت الولايات المتحدة أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية في الأيام الأخيرة وراح ضحيتها 29 شخصا على الأقل بأنه أمر ”صادم ومقيت“ ودعت الحكومة العراقية إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة ”المفرطة“.

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