2019/12/03 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متاجر بالمخدرات بالجرم المشهود في بغداد.

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