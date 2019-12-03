تنويه هام من شرطة كربلاء بشان الاحداث الاخيرة

2019/12/03 | 08:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت شرطة مدينة كربلاء تنويها بشأن الاحداث الاخيرة دعت فيه المواطنين والمتظاهرين السلميين للتعاون معها من اجل حفظ الأمن والنظام كونهما مسؤولية تقع ع...

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