2019/12/03 | 08:50 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).