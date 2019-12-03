الغضبان يتوقع عجزاً كبيراً في الموازنة.. ويؤكد: عشيرة طالبت بعقود ومناقصات حقل نفطي

2019/12/03 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت وزارة النفط ان يشهد العام المقبل تحسنا واســتــقــرارا فــي الــســوق الـنـفـطـيـة الـعـالمـيـة، وان مصلحة الـدول المنتجة هـي فـي استقرار السوق والابتعاد عن التذبذب في الاسعار.

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