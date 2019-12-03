زعماء أوروبا يسعون لـ

2019/12/03 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوضحت مسودة بيان مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبي، أنهم سيسعون في اجتماعهم في بروكسل الأسبوع القادم، من أجل الاتفاق على وصول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد إلى الصفر بحلول عام 2050.

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