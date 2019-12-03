الدولار ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين

2019/12/03 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، أمام العملات الرئيسية، بعد بيانات عن انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة.

وهبطت العملة الخضراء أيضا من أعلى مستوياتها في ستة أشهر أمام الين الياباني.

وقبل نشر البيانات الأمريكية كان الدولار منخفضا بالفعل بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم أمس الاثنين، أنه سيعيد الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم من البرازيل والأرجنتين، في انتقام على ما يبدو مما قال إنه انخفاض في قيمة عملتي البلدين يلحق ضررا بالمزارعين الأمريكيين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4% إلى 97.853 في أواخر التعاملات بعد أن سجل 97.811 وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.

ودفع هبوط العملة الخضراء اليورو للصعود 0.6% إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1080 دولار.

وانخفض الدولار 0.4% مقابل العملة اليابانية إلى 108.98 ين هو أدنى مستوى منذ أيار.

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