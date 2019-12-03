2019/12/03 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اختطاف ضابط برتبة عقيد وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اختطاف ضابط برتبة عقيد وسط بغداد
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اختطاف ضابط برتبة عقيد وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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