اختطاف ضابط برتبة عقيد وسط بغداد


اختطاف ضابط برتبة عقيد وسط بغداد
2019/12/03 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اختطاف ضابط برتبة عقيد وسط بغداد 

 

يتبع.

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