2019/12/03 | 09:25 - المصدر: KNN
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 3/12/2019مجلس النواب يؤجل جلسته الى اشعار آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 09:25.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3/12/2019مجلس النواب يؤجل جلسته الى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3/12/2019مجلس النواب يؤجل جلسته الى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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