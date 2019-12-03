3/12/2019مجلس النواب يؤجل جلسته الى اشعار آخر


3/12/2019مجلس النواب يؤجل جلسته الى اشعار آخر
2019/12/03 | 09:25 - المصدر: KNN
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 3/12/2019مجلس النواب يؤجل جلسته الى اشعار آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 09:25.

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