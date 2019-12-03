فواد الكنجي - انتفاضة الشباب ثورة مجتمعية لتصحيح المسار السياسي في العراق

2019/12/03 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي بعد أن استحوذت الأحزاب الحاكمة في (العراق) على سلطات الدولة..واختطفت الدولة والوطن..وصادرت حقوق الشعب..وفرضت على المجتمع سلطة دكتاتورية لتجبره على الانقياد والاستكانة عبر ممارسات قمعية أجبرت تواجد أجهزتها وميلشياتها في كل مؤسسات الدولة لتصبح شبه مقاطعات؛ كل مؤسسة تابعة وخاضعة لجهة حزبية؛ ليتم شراء الذمم عبر الاستحواذ على الوظائف وموارد الدولة والتصرف بها كملكية خاصة، ليستشري الفساد ونهب المال ا......

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