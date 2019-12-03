2019/12/03 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة ما نفتقد اليه في حدود العام (1960) التقينا مع مجموعة طلاب يهود ثانويين شيوعيين.تفاجأ الطلاب اننا لا نحتفل مثلهم باستقلال الدولة مثل المواطنين اليهود، رغم اننا أعضاء بالحزب الشيوعي الذي يحتفل بعيد الاستقلال.اضافوا ما معناه اننا أصبحنا مواطنين متساوي الحقوق ولغتنا هي اللغة الرسمية الثانية في الدولة.عبثا حاولنا بمفاهيمنا السياسية الأولية ولغتنا العبرية الضعيفة ان نشرح ما يؤلمنا في هذا اليو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نبيل عودة - يوميات نصراوي: الطريق الصعبة الى الاستقلال الفكري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نبيل عودة - يوميات نصراوي: الطريق الصعبة الى الاستقلال الفكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).