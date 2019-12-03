عينت 8 آلاف شخص على ملاكها.. النفط تتوقع تحسنا بالسوق النفطية العالمية

2019/12/03 | 09:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة النفط ان يشهد العام المقبل تحسنا واســتــقــرارا فــي الــســوق الـنـفـطـيـة الـعـالمـيـة، وان مصلحة

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