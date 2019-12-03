2019/12/03 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة Elle الألمانية أن دقيق التفاح يعد بمثابة مفتاح الرشاقة ، حيث إنه يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دقيق التفاح سر الرشاقة وخفض الكوليسترول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دقيق التفاح سر الرشاقة وخفض الكوليسترول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).