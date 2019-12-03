كريستيانو رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

2019/12/03 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الجذل أيضًا في ميلان التي احتضنت حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي الدرجة الأولى حيث كان التساؤل بين الجميع حول حضوره الحفل أو غيابه عنه.وحضر النجم البرتغالي متأخرا للحفل وهو ما خلف حالة من الارتياح لدى المنظمين والفرح لدى الجماهير الحاضرة حسب صحيفة “ لاغازيتا ديلي سبورت ”.وتسلم النجم البرتغالي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي وقال :“ أحاول أن أتكلم الإيطالية ،أنا سعيد بالجائزة ، الدوري الإيطالي دوري صعب ، أشكر زملائي في يوفنتوس وكل الذين صوتوا لفائدتي هذه السنة ، سأحاول أن أتواجد هنا السنة القادمة وأكرر نفس الإنجاز“.وغاب النجم البرتغالي عن حفل فرانس فوتبول الخاص بتتويج الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2019 والتي كانت من نصيب غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبرر رونالدو غيابه عن الحفل بحضوره حفل جوائز الدوري الإيطالي حيث كان سيتوج بجائزتي أفضل لاعب وضمن أفضل 11 لاعبًا في الموسم فيما حل ثالثا في سباق الكرة الذهبية.

ودافع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عن موكله قال :“ كريستيانو رونالدو الأفضل في التاريخ وأنتم تعرفون ذلك ”.

وقال فابيو باراتيكي المدير الرياضي ليوفنتوس :“ رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية ، لقد قلت ذلك دائما ”.

جورجيو كيلليني ينتقد فوز مودريتش وميسي

وانتقد المدافع جورجيو كلليني عميد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة منح الكرة الذهبية السنة الماضية للكرواتي لوكا مودريتش وهذه السنة للأرجنتيني ليونيل ميسي.وقال كيلليني على هامش حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي :“السنة الماضية لوكا مودريتش لم يكن يستحق الفوز بالكرة الذهبية ليس أكثر من غريزمان أو بول بوغبا ، كريستيانو رونالدو لم يتوج بها في السنة الماضية لكون ريال مدريد لم يرغب في ذلك.“

وأضاف متحدثًا عن السنة الحالية :“ هذه السنة كان من المفروض أن يتوج بها لاعب من ليفربول“.

ورفض المدافع الإيطالي المخضرم المقارنة بين زميله كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وقال :“ الإختيار بين رونالدو وميسي كأنك تختار بين رافائيل نادال وروجيه فيدرير“.

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