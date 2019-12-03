كريستيانو رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

وبرر رونالدو غيابه عن الحفل بحضوره حفل جوائز الدوري الإيطالي حيث كان سيتوج بجائزتي أفضل لاعب وضمن أفضل 11 لاعبًا في الموسم فيما حل ثالثا في سباق الكرة الذهبية.
ودافع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عن موكله قال :“ كريستيانو رونالدو الأفضل في التاريخ وأنتم تعرفون ذلك ”.
وقال فابيو باراتيكي المدير الرياضي ليوفنتوس :“ رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية ، لقد قلت ذلك دائما ”.
جورجيو كيلليني ينتقد فوز مودريتش وميسي
وانتقد المدافع جورجيو كلليني عميد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة منح الكرة الذهبية السنة الماضية للكرواتي لوكا مودريتش وهذه السنة للأرجنتيني ليونيل ميسي.وقال كيلليني على هامش حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي :“السنة الماضية لوكا مودريتش لم يكن يستحق الفوز بالكرة الذهبية ليس أكثر من غريزمان أو بول بوغبا ، كريستيانو رونالدو لم يتوج بها في السنة الماضية لكون ريال مدريد لم يرغب في ذلك.“
وأضاف متحدثًا عن السنة الحالية :“ هذه السنة كان من المفروض أن يتوج بها لاعب من ليفربول“.
ورفض المدافع الإيطالي المخضرم المقارنة بين زميله كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وقال :“ الإختيار بين رونالدو وميسي كأنك تختار بين رافائيل نادال وروجيه فيدرير“.
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