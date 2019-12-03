تأجيل مفاجئ لـ

2019/12/03 | 09:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر برلمانية الثلاثاء بأن البرلمان العراقي قرر تأجيل جلسته المقررة هذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وجلسة اليوم كانت مخصصة في الأساس لمناقشة قانوني الانتخابات ومفوضيتها وسط خلافات واحتجاجات وانقسامات في الشارع.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن سبب التأجيل يرجع، على الأرجح، الى محاولة بلورة القانونين وإثرائهما "وبما يرضي المتظاهرين".

وأضافت المصادر أن اللجان القانونية المختصة "بحاجة الى مزيد من الوقت" لتجاوز الخلافات حول القانون المثير للجدل في البلاد.

كان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني قد دعا السياسيين إلى الإسراع في إقرار قانون الانتخابات، معتبراً أنه سيكون أولى خطوات حل الأزمة في العراق.

ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتغير النخبة السياسية برمتها وبما يشمل إعادة النظر بالنظام السياسي في البلاد.

واستقال رئيس الوزراء عبد المهدي، فيما تجري الكتل مباحثات بشأن من سيخلفه لتشكيل حكومة جديدة تنتظر تحديات كبرى.





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