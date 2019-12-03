مقتل جنديين تركيين بهجوم كوردي في شمال سوريا والعراق

2019/12/03 | 10:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل جنديين، شمال سوريا والعراق.وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "جنديا استشهد في منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا، جراء قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".وأكد أن "القوات التركية ردت على مصادر إطلاق القذائف في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، دمرت فيها أهدافا إرهابية".وأضاف البيان أن "جنديا استشهد في منطقة عملية "المخلب" شمال العراق، في اشتباكات بين القوات التركية وإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية".وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة جندي، نقل إلى المستشفى.

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