العراق: الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة الذين يحاولون

2019/12/03 | 10:03 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الولايات المتحدة الاستخدام "المروع والشنيع" للقوة من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين.



ودعت إلى "التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يحاولون أن يكمموا بوحشية أفواه المتظاهرين السلميين".



وتتزامن الانتقادات الأمريكية للسلطات العراقية مع بدء المفاوضات السياسية لتسكيل حكومة جديدة بعد سحب استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت الضغط المتواصل للشارع وعدة قوى من داخل وخارج العراق.



ميدانيا، تتواصل الاحتجاجات والمواجهات مع المطالبة برحيل كل الطبقة السياسية.

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