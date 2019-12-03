أسعار الذهب مستقرة في نطاق ضيق على الرغم من الرسوم الأميركية

2019/12/03 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انحصرت تداولات أسعار الذهب في نطاق ضيق في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1460.92 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1466.60 دولار للأونصة.

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين "بأثر فوري" فاتحا جبهات جديدة في حربه التجارية.

هذا وارتفع الذهب ما يزيد عن 13 بالمئة منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها نزاع تجاري مستمر منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1851.09 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 1861.71 دولار.

واستقرت الفضة عند 16.90 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 897.65 دولار.

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