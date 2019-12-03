الساهر يلغي حفلة السعودية.. بسبب العراق

2019/12/03 | 10:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيصر كاظم الساهر – صورة ارشيفية

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