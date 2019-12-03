مركز عراقي متخصص : مؤشر المعرفة العالمي خال من اسم العراق

2019/12/03 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

عدّ (مركز المنصة لتكنولوجيا المعلومات الاتصالات)، ان خلو (مؤشر المعرفة العالمي)، من اسم العراق، هو دليل على ان العراق، ليس في ذيل

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