خطط صهيونية جديدة للاستيلاء على مبانٍ وسط الخليل

2019/12/03 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شفوياً، صاحب محل تجاري قرب المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية.

ونقل موقع فلسطين الان عن مصادر محلية

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