2019/12/03 | 10:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر في بعثة المنتخب الوطني بكرة القدم ان الحارس جلال حسن سيعود لحراسة مرمى الفريق.

وقال المصدر ل"الغد برس" ان "المدير الفني للفريق كاتانيتش اراد تجريب الحراس الثلاث في دوري المجموعات لاسيما بعد الفوز في المباراة الاولى على قطر"٠

واضاف المصدر ان "كاتانيتش سيرمي بجميع اوراقه في دور نصف النهائي لان المباريات لاتتحمل القسمة على اثنين والجميع يبحث عن اللقب"٠

وبين ان "جلال حسن سيكون حارس العراق الاول وسيشترك في لقاء البحرين وفي حال التأهل فسيكون الحارس الأساسي في النهائي"٠

وزاد ان "كاتانيتش يعتمد على جلال حسن كحارس اول للفريق لكن إصابته وغيابه عن الملاعب أبعده عن حراسة المرمى في الآونة الاخيرة"٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلال حسن سيعود لحراسة عرين اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلال حسن سيعود لحراسة عرين اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).