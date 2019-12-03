النزاهة تضبط مخالفات في مشاريع البترودولار بصحة كركوك

2019/12/03 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

ضبطت هيأة النزاهة، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019) أوليات المشاريع المُخصَّصة لدائرة صحة كركوك ضمن ت...





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