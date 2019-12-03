فيديو.. كيف تفاعلت قوات الشغب في بغداد مع متظاهر أبلغهم لا يملك سوى “الف دينار”؟

2019/12/03 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّث شاب متظاهر في بغداد، إلى قوات الشغب عند جسر الأحرار بعد أن عم الهدوء في هذا الموقع وتوقف الاحتكاكات بين الطرفين.وأظهر فيديو، الشاب المنهك بالتعب وهو يخاطب الشغب بالقول، “أنا متزوج ولدي طفلة ولا املك سوى الف دينار في محفظتي، هل تقبلون بذلك؟، الأمر الذي جعل قوات الشغب يصفقون للشاب”.[…]

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