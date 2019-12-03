النجف ضد إيران.. السيستاني يرفض خامنئي

2019/12/03 | 10:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أظهرت مواقف مرجعية #النجف الممثلة بـ”#علي_السيستاني”الداعمة للحراك #الاحتجاجي في العراق الذي انطلق منذ نحو شهرين اختلافاً كبيراً مع التوجهات الإيرانية، وتحديداً مكتب المرشد الإيراني #علي_خامنئي، الذي […]

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