إدارة نادي أمانة بغداد تسمي هاشم خميس مدرباً لحراس المرمى

2019/12/03 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي، مع مدرب حراس المرمى هاشم خميس للانضمام للجهاز الفني لفريقها الكروي بعد اعتذار المدرب احمد جاسم لظروف عائلية.

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