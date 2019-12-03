الدولار يتراجع بفعل بيانات أمريكية ضعيفة واتساع نطاق الحرب التجارية

2019/12/03 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين يوم الثلاثاء وقرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام اليورو، وذلك بفعل مخاوف بشأن بيانات تصنيع ضعيفة من الولايات المتحدة ومؤشرات على جبهات جديدة في الحرب التجارية الأمري

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