أسعار الذهب مستقرة في نطاق ضيق على الرغم من رسوم ترامب

2019/12/03 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحصرت تداولات أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن ا

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