بعد اللواء ياسر.. ثاني عملية اختطاف لضابط في الداخلية وسط بغداد!

2019/12/03 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، الثلاثاء، عن ثاني حالة اختطاف لضابط في بغداد، حيث أكد ان معاون آمر مركز تدريب شرطة الطاقة، العقيد ياسر فاضل جميل محمد، تم اختطافه وسط العاصمة بغداد.وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “العقيد ياسر فاضل جميل محمد معاون امر مركز تدريب شرطة الطاقة/المديرية العامة/ النهروان، تم […]

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