بالفيديو: شيوخ عشائر النجف يوقعون وثيقة عهد لدعم الامن

2019/12/03 | 10:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على صعيد واسع مقطع فيديو لشيوخ عشائر النجف الاشرف يوم امس الاثنين وهم يتعهدون بمعاونة القوات الامنية ومساعدتها في حفظ الامن وطرد المخربين....

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