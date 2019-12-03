شركة كي: الدفع الإلكتروني يدعم الإصلاح الاقتصادي

2019/12/03 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في شركة كي ان التوسع بالدفع الإلكتروني خطوة مهمة تدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي وتوجهات النهوض الاقتصادي.وأضاف المصدر ان اعتماد الدفع الإلكتروني في عموم العمليات الماليه يحقق منافع اقتصادية كبرى للبلاد، ويجعل مسارات الأموال في اتجاهات أمنه بعيدة عن أشكال التلاعب.وأشار الى ان التوسع بالدفع الإلكتروني يعني مزيد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة لشريحة واسعة من الشباب.يذكر ان الخبير المالي د.مظهر محمد صالح بين ان اعتماد البصمه في الدفع الإلكتروني خطوة مهمة وأكثر أمانا في الدفع الإلكتروني، لافتا الى ان البصمة تساعد على منع جميع أشكال التلاعب التي قد ترافق هذه العملية.واثنى على جهود شركة كي الوطنية التي تمثل قطاع مختلط وطني اثبت وجوده وقاد الى الكشف عن حالات تجاوز على المال العام.

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