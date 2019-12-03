ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية

2019/12/03 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – واسط

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية بمحافظة واسط، ضبط مسافر عراقي بحوزته 19 غم من مادة الترياق مع حشيشة.

وذكر بيان للهيئة

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