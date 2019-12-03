2019/12/03 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـنزاهـة: اسـتقـدام وزير السياحـة الأسـبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 10:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـنزاهـة: اسـتقـدام وزير السياحـة الأسـبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـنزاهـة: اسـتقـدام وزير السياحـة الأسـبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).