الحشد يصد هجوماً لداعش جنوب الموصل

2019/12/03 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تصدي قوة من اللواء 44 لهجوم داعشي استهدف قضاء الحضر جنوب الموصل.

وذكر بيان للهيئة تلقت، "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من اللواء ٤٤ التابع إلى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تصدت لهجوم نفذته عناصر داعش في وقت متأخر من ليلة أمس في قضاء الحضر جنوب الموصل".

يذكر ان قوات الحشد الشعبي حررت قضاء الحضر جنوب الموصل في (نيسان 2017) من سيطرة تنظيم داعش بالكامل.

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