الولايات المتحدة تدين الاستخدام الـ” مروع والشنيع” للقوة ضد المتظاهرين في العراق

2019/12/03 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الولايات المتحدة، ما وصفته بالاستخدام المروع والشنيع للقوة، ضد المتظاهرين في جنوب العراق.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر في تصريح، إن استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية، والتي سقطخلالها اكثر من أربعين متظاهرا، كان مروعا وشنيعا، داعيا الحكومة العراقية إلى اجراء تحقيق، ومحاسبة أولئك الذين يحاولون أن يكمموا بوحشية على حد تعبيره، أفواه المتظاهرين السلميين.

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