استقدام وزير السياحة الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي

2019/12/03 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019) عن صدور أمر استقدام بحق وزير السياحة الأسبق، ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق كلٍّ من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي؛ على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين هيأة السياحة وإحدى الشركات المُختصَّة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادريَّة السياحيَّة.

وكانت الهيأة قد أعلنت عن صدور أمر استقدام بحقِّ رئيس هيأة استثمار النجف، ورئيس هيأة استثمار كربلاء السابق وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين، فضلاً عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه، فيما أفصحت مطـلع تشرين الثاني الماضي، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العام.

بغداد اليوم- خاص

قال النائب عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي، صائب خدر، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، إن الشارع العراقي بحاجة لرئيس وزراء جديد، ذو شخصية قوية بعيدة عن نظام المحاصصة الطائفي.

وقال خدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياس

بغداد اليوم-بغداد

دانت سفارتا فرنسا وألمانيا، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) استخدام العنف ضد المتظاهرين خلال لقاء عدد منهم.

وذكر بيان صادر عن بعثة لاتحاد الأوربي، أن "ألمانيا دانت منذ بداية المظاهرات في العراق كل أشكال العنف ودعت جم

بغداد اليوم- متابعة

علن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، استلام 100 ألف مستفيد لمنحة الطوارئ من العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات.

وقال عبدالزمان في تصريح صحفي، إن "وزارته اطلقت الوجبة الخ

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