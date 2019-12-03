فاروق سلوم - رؤيا المعمار

2019/12/03 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم إلفة المدن ، عاطفة المكان ، تكتشفها خطاهوتروي لفتاته تواريخ ايامنا واغترابنا وتصغي لكل حجارة هناكيكتشف المعمار في وحشته كل يوم نبعَ جماليمنح غربته معنى وحنينا لمدينتهويمنح دروبها وبيوتها ونوافذها حنوّ المعنىوهو يسرد بقية حكايته واحلامه*يعرف ان الحياة هي واجهة الموت وجدلهلكن المدينة هي صورة البقاء، في عاطفة نافذةوفي اشراق واجهة و انعتاق باب*تصفحت اور......

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